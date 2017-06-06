Aslı Enver ile Murat Boz çiftini barıştıran sürpriz

MURAT'I AFFET ASLI



Boz, güzel oyuncunun doğum gününe özel bir video hazırladı. Arkadaşlarının Enver’e “Murat’ı affet” diye seslendiği videonun sonunda da bir sürpriz gizliydi; Boz’un Enver için bestelediği şarkı. Şarkıyı dinlerken duygulanan Enver, Boz’un buluşma teklifini kabul etti. Ve o görüşmeden barışma kararı çıktı.