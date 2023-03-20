  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Disney Plus'ın yeni dizisi Arayış dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi - Resim: 1

Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olan ‘Arayış’ dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. 

1 / 7
Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi - Resim: 2

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikâyesini konu alıyor. 

2 / 7
Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi - Resim: 3

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor. 

3 / 7
Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi - Resim: 4

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor.

4 / 7