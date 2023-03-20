Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü yeni dizisi Arayış'tan ilk fotoğraflar geldi
Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Disney Plus'ın yeni dizisi Arayış dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı.
Disney Plus'ın yeni yerli içeriği olan ‘Arayış’ dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.
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Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikâyesini konu alıyor.
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Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.
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Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper oturuyor.
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