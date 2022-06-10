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Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Bir zamanların sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle tanınan Aslı Enver, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı - Resim: 1

Bir zamanların sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Aslı Enver, Bodrum'dan paylaştığı mini şortlu tatil kareleriyle büyüledi. Saçlarında imaj değişikliği yapan güzel oyuncunun fit fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından paylaştığı son karelerle sosyal medyayı salladı. 

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Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Öztarhan ile ayrılan Enver Bodrum tatilinde.

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Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı - Resim: 4
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