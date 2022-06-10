Aslı Enver'in tatil pozlarına beğeni yağdı
Bir zamanların sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle tanınan Aslı Enver, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Bir zamanların sevilen dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Mine karakteriyle şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Aslı Enver, Bodrum'dan paylaştığı mini şortlu tatil kareleriyle büyüledi. Saçlarında imaj değişikliği yapan güzel oyuncunun fit fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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Geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından paylaştığı son karelerle sosyal medyayı salladı.
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Öztarhan ile ayrılan Enver Bodrum tatilinde.
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