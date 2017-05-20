Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu
Murat Boz'un ihanetine uğrayan Aslı Enver, ayrılık sonrası ilk kez İstanbul'a geldi.
Özcan Deniz'le adı aşk dedikodusuna karışan Enver, neşeli halleriyle Murat'ı çoktan unutmuş gibiydi.
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Popçu Murat Boz'la 1 buçuk yıllık aşkı ünlü şarkıcının Bahar-Nihal Candan kardeşlerle eğlenmesi üzerine sekteye uğrayan Aslı Enver'i ayrılık pek de etkilememişe benziyor…
Öyle ki dizi çekimleri için Bursa'da bulunan Enver, önceki akşam yakın dostlarıyla eğlendiği İstanbul'da neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.