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  3. 20 Mayıs 2017 10:59

Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu

Murat Boz'un ihanetine uğrayan Aslı Enver, ayrılık sonrası ilk kez İstanbul'a geldi.

Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu

Özcan Deniz'le adı aşk dedikodusuna karışan Enver, neşeli halleriyle Murat'ı çoktan unutmuş gibiydi.
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Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu

Popçu Murat Boz'la 1 buçuk yıllık aşkı ünlü şarkıcının Bahar-Nihal Candan kardeşlerle eğlenmesi üzerine sekteye uğrayan Aslı Enver'i ayrılık pek de etkilememişe benziyor…

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Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu

Öyle ki dizi çekimleri için Bursa'da bulunan Enver, önceki akşam yakın dostlarıyla eğlendiği İstanbul'da neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

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Aslı Enver Murat Boz'u çabuk unuttu

Ayrılığın ardından Arnavutköy'de ilk kez görüntülenen ünlü oyuncunun sanılanın aksine etrafa gülücükler saçması "Aslı, Murat'ı çoktan unutmuş" dedirtti.

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