Sevilen şarkıcı Aslı Hünel'in eşi merak konusu oldu. Sevenleri Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Savaş Yurtsever hakkında bilgiler...