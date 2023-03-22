Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?
Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever'in hayatıyla ilgili bilgiler merek konusu oldu. Peki, Savaş Yurtsever kimdir, mesleği ne? İşte Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever hakkında bilgiler...
Sevilen şarkıcı Aslı Hünel'in eşi merak konusu oldu. Sevenleri Aslı Hünel'in eşi kim? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Savaş Yurtsever hakkında bilgiler...
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Şu sıralar Show TV ekranlarında Aslı Hünel ile Gelin Evi programını sunan Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya gelmiş ve iş hayatına 1998 yılında bir araba markasında satış danışmanı olarak başlamıştır.
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Aslı Hünel (45) ile Savaş Yurtsever (47) 11 Nisan 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.
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Ayrıca, Savaş Yurtsever'in Aslı Hünel'in abisi Saruhan Hünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.
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