Aslı Tandoğan dikkat çeken itiraf
Prens dizisinin “Leydi Anarkhia” karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan güzel oyuncu Aslı Tandoğan'dan dikkat çeken açıklamalar.
MGX Film tarafından yapılan, senaryosunu Giray Altınok’un yazdığı, Bülent İşbilen’in yönettiği Dünyanın ilk virtual production dizisi olmaya aday “PRENS” de ilk kez kendi öz kimliğine yakın bir karakterle karşımıza çıkacak.
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Şimdiye kadar naif, masum, melek kalpli rollerde izlediğimiz Aslı Tandoğan ilk kez hırslı, güç sevdalısı, entrika cambazı bir karakterle karşımıza çıkacak.
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Tandoğan oynadığı karakterle ilgi “Utandığım için hayatım boyunca kimseye laf sokmadım, bu dizide ilk kez bu duygumu tatmin ediyorum” dedi.
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Sanal prodüksiyonla çekilen ilk dizi olduğu için sektörün merakla beklediği Prens, Aslı Tandoğan için de çok cezbedici olmuş.
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