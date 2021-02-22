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  3. 22 Şubat 2021 15:35

Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayınca dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir zor günler geçiren oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle setlere ara verdiği ortaya çıkmıştı.

Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayınca dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir zor günler geçiren oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle setlere ara verdiği ortaya çıkmıştı.

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Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan Güner, sevenlerinin bu ilgisine kayıtsız kalamadı. Oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

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Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

'İYİYİM, İŞİMİN BAŞINDAYIM'
33 yaşındaki başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım" açıklaması yaparak hayranlarını bir nebze olsun rahatlatmıştı.

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Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Ünlü isimden sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama daha geldi.

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