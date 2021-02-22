Aslıhan Güner’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayınca dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir zor günler geçiren oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle setlere ara verdiği ortaya çıkmıştı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizinin yeni bölüm fragmanında yer almayınca dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir zor günler geçiren oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle setlere ara verdiği ortaya çıkmıştı.
Hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan Güner, sevenlerinin bu ilgisine kayıtsız kalamadı. Oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
'İYİYİM, İŞİMİN BAŞINDAYIM'
33 yaşındaki başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından "Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım" açıklaması yaparak hayranlarını bir nebze olsun rahatlatmıştı.