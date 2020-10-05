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  3. 05 Ekim 2020 09:33

Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını ifşa etti. Gürbüz, "Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. Hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Gürbüz, bu kez taciz mesajını ifşa etti.

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Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!

Aslıhan Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajına sayfasında yayınlayıp, "Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

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Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!

İfşalandığını gördüğünde "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt verdi.

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Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!

Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etti ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu.

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