Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını ifşa etti. Gürbüz, "Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşmişti. Hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Gürbüz, bu kez taciz mesajını ifşa etti.
Aslıhan Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajına sayfasında yayınlayıp, "Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.
İfşalandığını gördüğünde "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt verdi.