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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'nun ayrıldığı öğrenildi. Gürbüz, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan kareleri silip, Hacıoğlu'nu engelledi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber - Resim: 1

Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik müjdesi beklenen çiftten Gürbüz, sevgilisini sosyal medya hesabından engelledi.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü. 

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber - Resim: 3

Aslıhan Gürbüz, Instagram'da beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. 

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber - Resim: 4

İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadı. 

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