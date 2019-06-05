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  3. 05 Haziran 2019 23:23

Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı

Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor. Güzel isim önceki gün kırmızı mayosuyla plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.

Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı

Gecce.com'un haberine göre Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor. Güzel isim önceki gün kırmızı mayosuyla plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.

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Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı

Best Model 2017 birincisi Aslıhan Karalar, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

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Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı

Kız arkadaşlarıyla önceki gün görüntülenen tescilli güzel kırmızı mayosu ile plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.

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Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı

Karalar, bir ara arkadaşlarıyla kano yaparak, günün tadını çıkardı.

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