Aslıhan Karalar kırmızı mayosuyla plajı salladı
Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor. Güzel isim önceki gün kırmızı mayosuyla plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.
Gecce.com'un haberine göre Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor. Güzel isim önceki gün kırmızı mayosuyla plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.
Kız arkadaşlarıyla önceki gün görüntülenen tescilli güzel kırmızı mayosu ile plajın en çok dikkat çeken ismi oldu.