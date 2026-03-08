Aslıhan Karalar'ın İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!

İstanbul Beykoz'da oyuncu Aslıhan Karalar’ın oturduğu villada sabah saat 07.00 sularında yangın çıktı. Riva Konakları’nda bulunan villanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek tüm katı etkisi altına aldı.