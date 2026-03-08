Aslıhan Karalar'ın İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Güzel oyuncu Aslıhan Karalar’ın Beykoz'da bulunan villanın çatı katında sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Hastaneye kaldırılan Karalar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Beykoz'da oyuncu Aslıhan Karalar’ın oturduğu villada sabah saat 07.00 sularında yangın çıktı. Riva Konakları’nda bulunan villanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek tüm katı etkisi altına aldı.
Yangının fark edilmesi üzerine durum hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Yoğun duman altında kalan evinden ekiplerin yardımıyla güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.
Ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
