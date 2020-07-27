Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

TANITIM AMAÇLIYMIŞ Yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.