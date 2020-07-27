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  3. 27 Temmuz 2020 15:50

Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı.

Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi. Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı.

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Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

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Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

TANITIM AMAÇLIYMIŞ Yürütülen soruşturmada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.

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Aslışah Alkoçlar’a ''kanlı kargo'' şoku

ŞİKAYETÇİ OLMADI Şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Deniz YUSUFOĞLU

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