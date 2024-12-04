Aslışah Alkoçlar'ın buz gibi kış gününde bikinili ''karın kası'' şovu olay oldu
Lüks yaşantısı ile magazin gündeminden düşmeyen Türk Sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bu sefer de bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi...
İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Türkiye'nin ilk olarak "Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu" olarak tanıdığı güzel isim Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailesiyle Dubai'de yaşamını sürdürüyor.
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İki çocuk annesi Alkoçlar'ın kusursuz fiizği ve güzelliği dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, Türkiye buz gibi kış günlerini yaşarken Dubai'deki plajda verdiği pozları tek tek yayınladı.
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