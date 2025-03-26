Asmalı Konak'ın unutulmaz yıldızının son halini gören tanıyamadı
2002-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan Asmalı Konak'ta Dilara karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali dikkat çekti.
2002-2003 yılları arasında reyting rekorları kıran Asmalı Konak Bahar ve Seymen'in uçlarda yaşanan aşkı, Dicle'nin delip geçen bakışları, Sümbül Hanım'ın demiri kesen emirleri ile adını unutulmaz yapımlar arasında yazdırmıştı.
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Dönemin reyting rekortmeni dizisinde Özcan Deniz'in hayat verdiği Seymen'in ablası Dilara'ya ünlü oyuncu Selda Özer hayat vermişti.
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Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarda da rol alan ve son olarak da 2013 yılında yayınlanan Kaçak dizisinin kadrosunda yer aldıktan sonra ekranlara ara veren Selda Özer son haliyle gündemde...
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Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü oyuncu artık daha sade ve sakin bir hayat sürüyor.
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