Asmalı Konak'ın unutulmaz yıldızının son halini gören tanıyamadı

Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarda da rol alan ve son olarak da 2013 yılında yayınlanan Kaçak dizisinin kadrosunda yer aldıktan sonra ekranlara ara veren Selda Özer son haliyle gündemde...