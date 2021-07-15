Asuman Dabak fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor. Neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak, düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarıyor. Neşeli hali ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin çekimleri için İstanbul’a gelen Dabak, sahneleri biter bitmez soluğu yeniden Çeşme’de aldı. Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.
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Asuman Dabak sezonu mayısta Endonezya’nın Bali adasında açmıştı
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Oyuncu şimdi Çeşme’de oğlu Tuğberk ve arkadaşları ile tatil yapıyor.
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