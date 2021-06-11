Asuman Krause efsane yarışma programı ile geri dönüyor
Televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında yer alan Asuman Krause, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor.
Televizyon camiasının sevilen isimlerinden biri olan ve yıllarca Fear Factor ile Whipeout gibi başarılı programların sunuculuğunu yapan Asuman Krause, uzun aranın ardından yeniden ekranlara dönme kararı aldı.
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Krause, daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sunduğu Aileler Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacak.
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360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programı, haziran ayı içerisinde ekranlara gelecek. Asuman Krause'nin sunacağı yarışma, hafta içi her akşam yayınlanacak.
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ASUMAN KRAUSE KİMDİR?
1 Mart 1976'da Almanya'nın Berlin kentinde doğan Asuman Krause'nin annesi Adapazarlı Çerkes, babası ise Alman kökenlidir. Anne ve babası Asuman Krause küçükken boşandı.
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