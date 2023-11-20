Ata Demirer 5 ayda eridi! İşte son hali

Bir hayranı, "Abi madem zayıflayınca bu kadar yakışıklı oluyordun niye 30 yıldır vermedin bu kiloları" derken, bir başkası, "Az daha kilo verirsen hiç tanıyamayacağız" yorumunu yaptı. Pek çok takipçisi, "Filinta gibi olmuşsun" benzeri mesajlar yazdı.