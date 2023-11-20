Ata Demirer 5 ayda eridi! İşte son hali
Ünlü komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Smokinle poz veren Demirer'in değişimi dikkat çekti.
Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer, son halini, smokin giyerek yaptığı özel çekimle gözler önüne serdi.
1 / 8
Fatoş Akkaya’nın objektifine poz veren ünlü komedyenin pozlarına hayranları övgüler yağdırdı.
2 / 8
Bir hayranı, "Abi madem zayıflayınca bu kadar yakışıklı oluyordun niye 30 yıldır vermedin bu kiloları" derken, bir başkası, "Az daha kilo verirsen hiç tanıyamayacağız" yorumunu yaptı. Pek çok takipçisi, "Filinta gibi olmuşsun" benzeri mesajlar yazdı.
3 / 8
Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.
4 / 8