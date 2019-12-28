Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.