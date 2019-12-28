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  3. 28 Aralık 2019 11:55

Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Komedyen Ata Demirer, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik oldu. Hastane dönüşü kardeşinin yardımıyla güçlükle yürüdüğü görülen Demirer'in yanında Alara Bozbey'in de olması ikilinin uzun süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiğini çıkardı.

Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Perşembe günleri BKM sahnesinde 'Ata Demirer Gazinosu' ile sevenleriyle buluşan Ata Demirer, önceki akşam gerçekleştireceği stand up gösterisi öncesi rahatsızlanınca gösteriyi iptal etmek zorunda kaldı.

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Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Instagram hesabından gribal enfeksiyona yakalandığını belirterek, sevenlerinden özür dileyen Demirer, Cihangir'de evine giderken objektiflere yansıdı.

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Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.

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Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı

Ata Demirer ile aşk yaşayıp ayrılan Alara Bozbey herkesi şaşırttı. Komedyeni hastanede yalnız bırakmayan Bozbey'in, Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kol kola yürümesi dikkat çekti.

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