Ata Demirer hastalandı aşk ortaya çıktı
Komedyen Ata Demirer, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik oldu. Hastane dönüşü kardeşinin yardımıyla güçlükle yürüdüğü görülen Demirer'in yanında Alara Bozbey'in de olması ikilinin uzun süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiğini çıkardı.
Perşembe günleri BKM sahnesinde 'Ata Demirer Gazinosu' ile sevenleriyle buluşan Ata Demirer, önceki akşam gerçekleştireceği stand up gösterisi öncesi rahatsızlanınca gösteriyi iptal etmek zorunda kaldı.
Instagram hesabından gribal enfeksiyona yakalandığını belirterek, sevenlerinden özür dileyen Demirer, Cihangir'de evine giderken objektiflere yansıdı.
Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Şimdi hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemi ve enfeksiyon, ikisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar" dedi.