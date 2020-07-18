Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinden gelen sürpriz haber izleyicileri sevindirdi. İlk sezonuyla seyirciden tam not alan Atiye dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlanmış ancak yayınlamıştı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı.
ATİYE'DEN 3. SEZON MÜJDESİ Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. İkinci sezonun ardından final tarihinin açıklanması bekleniyor.
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN? Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen dizisin yeni sezonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Atiye'nin 2. sezonu 2020 Eylül ayında seyirciyle buluşacak.
Atiye 1. bölüm özeti Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.