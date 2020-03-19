Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer
ATV ekranlarında hafta içi Salı günü izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bomba bir transfer yapıldı. Dizi yönetimi usta isim Ali Sürmeli'yi kadroya dahil etti.
5 sezondur ATV ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son bölümünde ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın senaryo gereği diziye veda etmesi sonrası EDHO'ya bomba bir transfer yapıldı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ diziden ayrılmıştı.