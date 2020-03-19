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  3. 19 Mart 2020 10:40

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

ATV ekranlarında hafta içi Salı günü izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bomba bir transfer yapıldı. Dizi yönetimi usta isim Ali Sürmeli'yi kadroya dahil etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

5 sezondur ATV ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

Son bölümünde ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın senaryo gereği diziye veda etmesi sonrası EDHO'ya bomba bir transfer yapıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ diziden ayrılmıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer

Dizi yönetimi boşluğu doldurmak için usta isim Ali Sürmeli'yi kadroya dahil etti.

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