ATV'de o dizinin ipi çekildi; erken final yapacak
Ekranlarda erken final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi 2'nci sezonunda final kararı aldı.
atv’nin 2. sezondur devam eden dizisi “Yalnız Kurt” için final kararı alındı.
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Dizinin yağım şirketi Sinegraf ekibine gönderdiği veda yazısında şu satırlara yer verdi:
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“Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikayemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık. Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikayelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…”
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