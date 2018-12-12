ATV'nin dizisinde olaylı final sahnesi!

SEYİRCİYİ NEFESSİZ BIRAKAN 3 SAHNE: 7 Aralık cuma akşamı yayınlanan dizide en çok sevilen 3 sahne oldu. Bu sahneler; Efe ile Verda’nın yakınlaşması, Melek’in Demir’in ona yardım eden kişi olduğunu acımasızca öğrenmesi ve Tuna’nın cinayeti sakladıkları günün videosunu izlemesi…