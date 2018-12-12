ATV'nin dizisinde olaylı final sahnesi!
Şahin Tepesi ATV'nin son bombalarından biri. Daha ilk bölümünden başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile rakiplerinin arasından sıyrıldı. Reyting listelerindeki yerini her hafta sağlamlaştıran dizinin son bölümünde ise bomba patladı. 3. bölüm final sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Başrollerinde Zerrin Tekindor, Ebru Özkan Saban gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi isimlerin de rol aldığı dizi 7 Aralık cuma günü 3. bölümü ile ekrana geldi.
ELİMDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİN VAR: Şahin Tepesi'nin son bölümündeki final sahnesi ise izleyicinin nefesini kesti, final heyecanı doruklara çıktı. Deniz, Cem'den yardım isteyerek Mete'nin elinde uygunsuz görüntüleri olduğunu söyledi. Cem onun için Mete ile dövüştü ama çabası yeterli olmadı.