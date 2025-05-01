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  4. ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı

ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı

Yaz ayları yaklaşırken yeni sezonda yayın hayatına devam edecek diziler belli olmaya başladı.

ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin final yapacağı konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. 

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ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı - Resim: 2

 Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan (Handan), Mine Tugay (Emel) ve Cüneyt Mete’nin (Yaşar) rol aldığı Can Borcu dizisinin yeni sezon onayı aldığı öğrenildi. 

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ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 31 Mayıs’ta sezon finali yaparak yaz arası verecek. 

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ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı - Resim: 4

Can Borcu, eylül ayında yeniden yeni bölümleriyle ekranda olacak.

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