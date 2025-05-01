ATV'nin iddialı dizisi topun ağzından döndü! Final beklerken yeni sezon onayı aldı
Yaz ayları yaklaşırken yeni sezonda yayın hayatına devam edecek diziler belli olmaya başladı.
ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin final yapacağı konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan (Handan), Mine Tugay (Emel) ve Cüneyt Mete’nin (Yaşar) rol aldığı Can Borcu dizisinin yeni sezon onayı aldığı öğrenildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 31 Mayıs’ta sezon finali yaparak yaz arası verecek.
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Can Borcu, eylül ayında yeniden yeni bölümleriyle ekranda olacak.
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