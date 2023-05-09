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  4. ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor

ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor

Televizyon ekranlarında sezon sonu yaklaşırken reyting yarışında kaybedenler listesindeki bir dizi daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor - Resim: 1

Bu yıl televizyon ekranlarında birkaç yapım dışında hiçbir dizi reyting listelerinde isteneni elde edemedi.

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ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor - Resim: 2

Bu durum ekranlarda yaprak dökümü meydana getirirken, sezon sonunun da yaklaşmasıyla dizilerin kaderleri belli oluyor.

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ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bir dizinin daha veda zamanı belli oldu.

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ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor - Resim: 4

Atv’nin NGM imzalı dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın final tarihi açıklandı.

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