ATV'nin reytinglere yenilen dizisi ekranlara veda ediyor
Televizyon ekranlarında sezon sonu yaklaşırken reyting yarışında kaybedenler listesindeki bir dizi daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Bu yıl televizyon ekranlarında birkaç yapım dışında hiçbir dizi reyting listelerinde isteneni elde edemedi.
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Bu durum ekranlarda yaprak dökümü meydana getirirken, sezon sonunun da yaklaşmasıyla dizilerin kaderleri belli oluyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bir dizinin daha veda zamanı belli oldu.
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Atv’nin NGM imzalı dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”nın final tarihi açıklandı.
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