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  4. Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama

Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama

Avatar serisinin üçüncüsü için çalışmalar sürerken filminin vizyon tarihi de açıklandı.

Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama - Resim: 1

James Cameron imzalı gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" da tıpkı ilk film gibi gişe rekorları kırarak tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

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Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama - Resim: 2

En İyi Görsel Efekt kategorisinde Oscar da kazanan filmden sonra hayranlar heyecanla sıradaki filmi, henüz resmi adı belli olmayan "Avatar 3"ü beklemeye başladılar. 

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Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama - Resim: 3

Filmin çekimleri, ikinci filmle eş zamanlı olarak tamamlandı ancak film 2024 yılının Aralık ayında vizyona girecek.

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Avatar 3 için heyecanlandıran açıklama - Resim: 4

Şu anda, uzun sürecek olan post-prodüksiyon aşamasındaki çalışmalar devam ediyor.

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