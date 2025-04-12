Avlu dizisi 6 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
2019'da ekranlara veda eden Avlu dizisi yeniden çekiliyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Avlu dizisi, 6 yıl sonra ekranlara geri dönüyor. . Dizinin yapım şirketi Limon Film, dizinin tanıtım videosunu yayınladı.
Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu ve Hülya Gezer’in üstlendiği dizi, Avustralya yapımı "Wentworth" dizisinden uyarlandı.
Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz’in, kızının işlediği bir cinayeti üstlenerek cezaevine girmesini ve burada yaşadıklarını konu alıyor. Yayınlandığı dönemde 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Star TV’nin yayın haklarını yenilememesi ve başrol oyuncularının farklı projelere yönelmesi nedeniyle devam etmedi.
Yapım şirketi Limon Film tarafından yayınlanan tanıtımla dizinin yeniden çekileceği duyuruldu.
Yeni sezonun hangi platformda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.