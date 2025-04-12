Avlu dizisi 6 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu ve Hülya Gezer’in üstlendiği dizi, Avustralya yapımı "Wentworth" dizisinden uyarlandı.

Dizi, eşinden şiddet gören bir kadın olan Deniz’in, kızının işlediği bir cinayeti üstlenerek cezaevine girmesini ve burada yaşadıklarını konu alıyor. Yayınlandığı dönemde 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Star TV’nin yayın haklarını yenilememesi ve başrol oyuncularının farklı projelere yönelmesi nedeniyle devam etmedi.