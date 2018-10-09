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  3. 09 Ekim 2018 10:41

Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...

Yeni sezonda yayın hayatına en iddialı dizilerle devam eden kanallardan biri hiç kuşkusuz Star TV oldu. Devam eden dizilerin yanı sıra yeni dizilerle de izleyiciden büyük ilgi gören kanalın bir dizisi ile başı dertte.

Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...

Yeni sezonda yayın hayatına en iddialı dizilerle devam eden kanallardan biri hiç kuşkusuz Star TV oldu. Devam eden dizilerin yanı sıra yeni dizilerle de izleyiciden büyük ilgi gören kanalın bir dizisi ile başı dertte.

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Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...

Başrollerinde Demet Evgar Ezgi Mola ve Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi reytinglerde büyük yapımlarla kada kafa yarışıyor fakat dizi son günlerde başarısından çok şiddet görüntüleri ile gündemde.

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Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...

Prime Time'da yayınlanan dizide özellikle son bölümlerde sık sık şiddet sahnelerin yer alması seyircinin tepkisini çekti ve RTÜK'e Avlu dizisi için rekor şikatey telefonu yağdı.

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Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...

PEKİ NE OLACAK: Peki RTÜK'ten üst üste uyarı alan diziyi yeni bölümlerde ne bekleyecek? Medya kulislerinde dolaşan iddialara göre dizi yeni bölümlerde şiddet görüntülerini azaltacak ya da çocukların izleyemeyeği saatlerde şiddet dozu azaltılarak yayınlanacak.

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