Avlu erken final mi yapıyor ? RTÜK o sahneleri affetmedi...
Yeni sezonda yayın hayatına en iddialı dizilerle devam eden kanallardan biri hiç kuşkusuz Star TV oldu. Devam eden dizilerin yanı sıra yeni dizilerle de izleyiciden büyük ilgi gören kanalın bir dizisi ile başı dertte.
Yeni sezonda yayın hayatına en iddialı dizilerle devam eden kanallardan biri hiç kuşkusuz Star TV oldu. Devam eden dizilerin yanı sıra yeni dizilerle de izleyiciden büyük ilgi gören kanalın bir dizisi ile başı dertte.
Başrollerinde Demet Evgar Ezgi Mola ve Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi reytinglerde büyük yapımlarla kada kafa yarışıyor fakat dizi son günlerde başarısından çok şiddet görüntüleri ile gündemde.
Prime Time'da yayınlanan dizide özellikle son bölümlerde sık sık şiddet sahnelerin yer alması seyircinin tepkisini çekti ve RTÜK'e Avlu dizisi için rekor şikatey telefonu yağdı.