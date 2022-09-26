Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan milli takımımızın yıldızı Zehra Güneş, İtalya'da olay oldu.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan milli takımımızın yıldızı Zehra Güneş, İtalya'da olay oldu.
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İtalyan basını yaptığı haber ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'i öne çıkardı.
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Voleybol severlerin uzun süredir beklediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası başladı.
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Filenin Sultanları ilk maçında Tayland'a sürpriz bir yenilgi alırken favori ekipler ilk maçlarını galibiyetle tamamladı.
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