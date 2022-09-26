  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı

Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan milli takımımızın yıldızı Zehra Güneş, İtalya'da olay oldu.

Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı - Resim: 1

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olan milli takımımızın yıldızı Zehra Güneş, İtalya'da olay oldu.  

1 / 36
Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı - Resim: 2

İtalyan basını yaptığı haber ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'i öne çıkardı.

2 / 36
Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı - Resim: 3

Voleybol severlerin uzun süredir beklediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası başladı.  

3 / 36
Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı - Resim: 4

Filenin Sultanları ilk maçında Tayland'a sürpriz bir yenilgi alırken favori ekipler ilk maçlarını galibiyetle tamamladı.  

4 / 36