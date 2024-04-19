Avrupa Yakası Yaprak olarak tanınmıştı, son hali dikkat çekti
Bir dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Yaprak karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Hale Caneroğlu, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.
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Sevilen dizinin oyuncuları da zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, yıllar sonraki haliyle gündeme geldi.
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Avrupa Yakası dizisinde derginin moda editörü Yaprak olarak boy gösteren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Hale Caneroğlu Instgaram hesabından paylaştığı son pozlarıyla gündeme geldi.
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Ünlü oyuncunun değişimi görenleri çok şaşırtırken oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yapıldı.
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