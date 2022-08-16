Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane komedi dizisi Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
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SAKAL BIRAKARAK KİLO ALDI
Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
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Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, hem sakal bıraktı hem de kilo aldı. Sakalları beyazlayan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.
İşte Peker Açıkalın'ın son hali...
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