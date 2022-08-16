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  4. Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 1

2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane komedi dizisi Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın, yeni imajıyla görenleri şaşırttı. 

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 2

SAKAL BIRAKARAK KİLO ALDI

Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 3

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, hem sakal bıraktı hem de kilo aldı. Sakalları beyazlayan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

İşte Peker Açıkalın'ın son hali...

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 4
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