Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın ne iş yapıyor

Canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Hale Caneroğlu'nun yaşamı, gerçek hayatta da Yaprak'tan pek farksız değil.



1974 doğumlu Hale Caneroğlu, aslında ekranlara 2003 yılında 'Aslı' isimli bir öğretmeni canlandırdığı, 'Kasaba İncisi' dizisiyle başladı ancak tanınması Avrupa Yakası ile oldu.



Diziden sonra, 6 kişilik bir dans grubuyla sahne sanatlarına yöneldi. Ayrıca Caneroğlu, 2010 yılında 'İçimde Saklısın' isimli bir albüm çıkardı.