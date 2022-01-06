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  4. Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Yaprak karakteri tanınan Hale Caneroğlu, son hali ile şoke etti.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı - Resim: 1

Gülse Birsel, Evrim Akın, Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur Kaya ve Şenay Gürler gibi bomba isimlerin rol aldığı Avrupa Yakası dizisi bir döneme damga vurmuştu.

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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı - Resim: 2

Dizide hayat verdiği Yaprak karakteri ile beğeni toplayan Hale Caneroğlu, son hali ile şaşırttı. 

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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Caneroğlu, paylaşımları ile dikkat çekerken oyunculuğu bırakmasının ardından meslek değiştirdi.

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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı - Resim: 4

2016 yılında anne olan ve oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu farklı bir meslek seçti.

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