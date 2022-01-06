Avrupa Yakası'nın Yaprak'ının son hali herkesi şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Yaprak karakteri tanınan Hale Caneroğlu, son hali ile şoke etti.
Gülse Birsel, Evrim Akın, Ata Demirer, Engin Günaydın, Binnur Kaya ve Şenay Gürler gibi bomba isimlerin rol aldığı Avrupa Yakası dizisi bir döneme damga vurmuştu.
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Dizide hayat verdiği Yaprak karakteri ile beğeni toplayan Hale Caneroğlu, son hali ile şaşırttı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Caneroğlu, paylaşımları ile dikkat çekerken oyunculuğu bırakmasının ardından meslek değiştirdi.
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2016 yılında anne olan ve oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu farklı bir meslek seçti.
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