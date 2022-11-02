''Avukatlığa döndüm'' demişti! Ebru Polat iç çamaşırlı pozuyla OnlyFans linki paylaştı
Geçtiğimiz günlerde avukatlığa geri döndüğünü açıklayan şarkıcı Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde bir paket sakıza 900 TL ödemesiyle sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Ebru Polat, magazin gündeminden düşmüyor.
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İmaj değiştiren Ebru Polat, saçlarını koyu renge boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Polat'ın son hali sevenlerinden tam not aldı.
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Şarkıcılığın yanı sıra güzellik salonları da işleten Ebru Polat, avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.
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Türkiye'nin dört bir yanında işlettiği güzellik salonlarıyla paraya para demeyen şarkıcı, günlük kazancının 40 bin TL olduğunu itiraf etmişti.
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