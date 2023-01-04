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Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Aybüke Pusat, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 1

Şimdilerde yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Aybüke Pusat, oyunculuğunun yanı sıra özel yaşantısıyla da gündeme geliyor.

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Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 2

Aybüke Pusat, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

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Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 3

Elle dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Pusat, en son mavi kazağıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti - Resim: 4

Altına hiçbir şey giymeyen oyuncu, güzel fiziğiyle beğeni topladı. Pusat'ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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