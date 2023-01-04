Aybüke Pusat cesur pozlarıyla dikkat çekti
Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Aybüke Pusat, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şimdilerde yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Aybüke Pusat, oyunculuğunun yanı sıra özel yaşantısıyla da gündeme geliyor.
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Aybüke Pusat, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.
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Elle dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Pusat, en son mavi kazağıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Altına hiçbir şey giymeyen oyuncu, güzel fiziğiyle beğeni topladı. Pusat'ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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