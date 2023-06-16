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Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi

Dizi setinde tanışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç ikilisinin aşk kareleri sosyal medyaya düştü.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi - Resim: 1

Her Yerde Sen dizi setinde başrol oynayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç o dönem sevgili oldukları iddialarını reddediyorlardı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor.

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Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi - Resim: 2

Aybüke Pusat sevgilisinin kucağına atladı.

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Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi - Resim: 3

Furkan Andıç'ı öpücüklere boğdu.

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Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi - Resim: 4

Tam bu anlarda flaşlar patladı. İkilinin aşk kareleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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