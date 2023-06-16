Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp poz verdi
Dizi setinde tanışan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç ikilisinin aşk kareleri sosyal medyaya düştü.
Her Yerde Sen dizi setinde başrol oynayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç o dönem sevgili oldukları iddialarını reddediyorlardı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor.
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Aybüke Pusat sevgilisinin kucağına atladı.
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Furkan Andıç'ı öpücüklere boğdu.
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Tam bu anlarda flaşlar patladı. İkilinin aşk kareleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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