Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi
Türkiye kışı yaşarken güzel oyuncu Aybüke Pusat soluğu "yaz tatili" için Dubai'de aldı... Bikinili pozlarıyla Instagram'ı sallayan Aybüke Pusat, "Burası 28 derece" dedi.
Şu sıralar "Teşkilat" dizisinde rol alan güzel oyuncu Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncu, son olarak Dubai'ye tatile gitti.
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Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran 28 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
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Siyah bir bikini giyen oyuncu, pozlarını "Burası yirmi sekiz derece" notuyla paylaştı.
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