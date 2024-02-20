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Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi

Türkiye kışı yaşarken güzel oyuncu Aybüke Pusat soluğu "yaz tatili" için Dubai'de aldı... Bikinili pozlarıyla Instagram'ı sallayan Aybüke Pusat, "Burası 28 derece" dedi.

Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi - Resim: 1

Şu sıralar "Teşkilat" dizisinde rol alan güzel oyuncu Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncu, son olarak Dubai'ye tatile gitti. 

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Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi - Resim: 3

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran 28 yaşındaki oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

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Aybüke Pusat kış günü yazı getirdi - Resim: 4

Siyah bir bikini giyen oyuncu, pozlarını "Burası yirmi sekiz derece" notuyla paylaştı. 

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