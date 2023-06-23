Aybüke Pusat'ın cesur transparan pozlarıyla yürek hoplattı
En son Sıfırıncı Gün dizisi ile seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat transparan pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç ile sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Aybüke Pusat sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Transparan giyen Pusat pozlarıyla büyüledi.
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Güzel oyuncunun "Venüs’ün doğuşu batışı farksız" notunu düştüğü pozlarına takipçileri "Bizim venüsümüz sensin", "Peri kızı", "Çok güzelsin", "Güzellik abidesi" yorumlarını yaptı
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25 Şubat 1995 doğumlu olan Aybüke Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuğu adım attı.
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Ünlü isim ilk olarak Medcezir dizisinde Elif karakterine hayat verdi.
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