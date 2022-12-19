Aybüke Pusat'tan cesur poz! Transparan elbisesiyle yürek hoplattı

TRANSPARAN ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü. Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.