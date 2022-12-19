Aybüke Pusat'tan cesur poz! Transparan elbisesiyle yürek hoplattı
Sıfırıncı Gün adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Aybüke Pusat, transparan elbisesiyle çektirdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzel oyuncu Aybüke Pusat, uzun aranın ardından Sıfırıncı gün dizisiyle yeniden ekrana dönüyor.
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TRANSPARAN ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI
Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü. Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.
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KÜRKÜNÜ AÇINCA ELBİSESİ ORTAYA ÇIKTI
Pusat'ın kürkünü açması nedeniyle transparan elbisesi de ortaya çıktı. Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı.
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