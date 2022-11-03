Ayça Ayşin Turan'ı ağlatan soru! Gözyaşlarıyla yanıt verdi
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında gözyaşlarına hakim olamadı.
Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan bu aralar duygusal bir dönemden geçiyor.
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Navruz ile ayrılan Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
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Son dönemde Alp Navruz ile ilişkisiyle gündemde olan güzel oyuncu "Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" dedi.
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"7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.
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