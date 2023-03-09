Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı
Bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi.
Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Acun Ilıcalı bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmiş ve Altunkaya’nın Subaşı ile olan benzerliği günlerce konuşulmuştu. Uzun süredir Ilıcalı ile birlikte olan Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 53 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasını yaptı.
Kısa süre önce silikon yaptırarak gündeme gelen genç sevgilinin hamileliğine dair ilk yalanlama fenomen PopDedik'e gelen mesajlarda ortaya çıktı. Altunkaya'yı sporda görenler bu haberi yalanlarken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'da Acun Ilıcalı'nın açıklamasında yer verdi.
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı olan Acun Ilıcalı'nın hamilelik iddiasını yalanladığına dair açıklama magazin sayfasına yer verildi. 2. Sayfa'ya göre Ilıcalı "Doğru değil" dedi.