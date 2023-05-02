Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı renklerine bağladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
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İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Aycan Yanaç ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.
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Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Aycan Yanaç Karagümrük’te
Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.
Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."
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Aycan Yanaç kimdir ?
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı. Peki, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç hangi takımlarda oynadı?
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