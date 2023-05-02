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  4. Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı

Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı

Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı renklerine bağladı.

Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı - Resim: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı - Resim: 2

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Aycan Yanaç ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı - Resim: 3

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Aycan Yanaç Karagümrük’te

Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.

Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."

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Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı - Resim: 4

Aycan Yanaç kimdir ?

Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı. Peki, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç hangi takımlarda oynadı?

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