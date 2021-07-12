Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen Nebahat Çehre itirafı
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Aydemir Akbaş, yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Nebahat Çehre ile ilgili yaptığı itirafla şaşırttı.
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Akşam'dan Yasemin İlan'ın sorularını cevapladı. Türk sinemasının 85 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, bugüne kadar 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, sekiz filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Meslektaşı Beyhan Benek ile ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş, iki kez boşanıp üç kez evlendi. Her seferinde kişi aynıydı: Beyhan Benek.
"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."
"Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır. Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" dedi.