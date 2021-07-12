Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen Nebahat Çehre itirafı

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Akşam'dan Yasemin İlan'ın sorularını cevapladı. Türk sinemasının 85 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, bugüne kadar 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, sekiz filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.