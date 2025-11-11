Aylardır hazırlanıyordu... Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti
Son olarak rol aldığı bir konut finansman firmasının reklam filmindeki botokslu yeni imajıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Engin Altan Düzyatan ailesi ile birlikte Türkiye'yi terk etti.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldığı öğrenilmitşi...
Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözde şehri Dubai’ye taşınacağı iddia ediliyordu.
O iddia doğru çıktı ve ünlü çift Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye taşındı...
Sabah'ta yer alan habere göre; Düzyatan çiftinin Dubai'ye yerleşme kararındaki en büyük etken çocuklarının eğitimi oldu.
