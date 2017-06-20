Kylie Jenner yara izini gösterdi

2011 yılında verdiği bir röportajda başından geçen kazayı anlatan Kylie, "5 yaşındayken ablamla beraber saklambaç oynarken gerçekten büyükçe bir kapının arkasında saklandım. Ablam beni bulamayınca da kapının dışına çıkmak için o sivri metal direğin üzerine tırmandım. Daha sonra kaydım ve direk bacağıma girdi, çıkmaya çalıştım ama bacağımdan tamamen geçmişti" ifadelerini kullanmıştı.



