Kylie Jenner yara izini gösterdi
Çocukken saklambaç oynadığı sırada geçirdiği kazadan sonra bacağında iz kalan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yara iziyle poz verdi.
Kylie Jenner, instagram'da ilginç bir paylaşımda bulundu. Arabanın arka koltuğunda oturan ABD'li magazin yıldızı, sol bacağını havaya kaldırarak, yara izinin görünmesini sağladı.
2011 yılında verdiği bir röportajda başından geçen kazayı anlatan Kylie, "5 yaşındayken ablamla beraber saklambaç oynarken gerçekten büyükçe bir kapının arkasında saklandım. Ablam beni bulamayınca da kapının dışına çıkmak için o sivri metal direğin üzerine tırmandım. Daha sonra kaydım ve direk bacağıma girdi, çıkmaya çalıştım ama bacağımdan tamamen geçmişti" ifadelerini kullanmıştı.
Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçük üyesi Kylie Jenner, evinin restorasyon işleri bitene kadar Los Angeles’ta başka bir malikaneye taşındı.