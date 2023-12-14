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  4. Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor

Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor

Aylin Coşkun, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor - Resim: 1

Aylin Coşkun, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişi. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi.

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Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor - Resim: 2

 Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu:"Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajerle dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama...İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı."

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Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor - Resim: 3

"Hızlı bir giriş yaptı. Pırıl pırıl kız. Onun yaşındayken anne-babamız bize sahip çıktı. Onun annesinin anladığım kadarıyla biraz şarkıcılıkla ilgili hevesi var. Kızını biraz durdurmalı."

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Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor - Resim: 4

"Hızlı tüketim var. Üç ayda biri çıkıyor. Yeniler üç-beş ay sonra sevilmiyor. Biz eskiden geldiğimiz için şanslıyız. Daha önünde uzun yıllar var. Daha neler görecek. Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız."

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