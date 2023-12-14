Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor

Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu:"Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajerle dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama...İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı."