Aylin Coşkun'dan Aleyna Tilki'ye: Psikoloğa gitmesi gerekiyor
Aylin Coşkun, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Aylin Coşkun, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişi. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi.
Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu:"Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajerle dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama...İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı."
"Hızlı bir giriş yaptı. Pırıl pırıl kız. Onun yaşındayken anne-babamız bize sahip çıktı. Onun annesinin anladığım kadarıyla biraz şarkıcılıkla ilgili hevesi var. Kızını biraz durdurmalı."
"Hızlı tüketim var. Üç ayda biri çıkıyor. Yeniler üç-beş ay sonra sevilmiyor. Biz eskiden geldiğimiz için şanslıyız. Daha önünde uzun yıllar var. Daha neler görecek. Şöhret ateşten gömlek, doğru giymezseniz yanarsınız."