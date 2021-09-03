Aynur Aydın paylaştığı fotoğraf ile Instagram'ı salladı
Şarkıcı Aynur Aydın, Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken cüretkar bir pozunu paylaştı.
Şarkıcı Aynur Aydın, Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Aydın, "Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?" sorusu üzerine eliyle bir göğsünü tuttuğu pozunu paylaştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aynur Aydın, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
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35 yaşındaki şarkıcı, "Şarkıcı olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna "Şimdiki aklımla veteriner olmak isterdim" dedi.
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Aynur Aydın'ın bir takipçisi, hiç paylaşmadığı bir fotoğrafını yayınlamasını istedi. Aydın da kayıtsız kalmadı. Eliyle göğsünü tuttuğu bir pozunu paylaştı.
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