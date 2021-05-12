Aynur Aydın’dan şok itiraf: ''Aldatılmayı seviyorum''

"HAYAT BANA ANLAMSIZ GELMEYE BAŞLADI"

Pandemiden dolayı depresyonda olduğunu ifade eden Aynur Aydın, "Şu olaylar kendini gösterdiği günden beri hayat bana anlamsız gelmeye başladı artık. Hiç bir şeyden zevk alamıyorum" ifadelerini kullandı.