Aynur Aydın’dan şok itiraf: ''Aldatılmayı seviyorum''
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleriyle sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik merkezine girerken görüntülendi.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sivri dili söylemleriyle sık sık magazin gündemine gelen Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik merkezine girerken görüntülendi.
"BANA KALSA HER YRİME ESTETİK YAPTIRIRIM"
Güzellik merkezinde kontrolü olduğunu belirten Aynur Aydın, konu estetikten açılınca, "Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum" dedi.
"BABAM ÇOK KONUŞUYOR! SÜREKLİ DIR DIR"
Yurt dışından babasının yanına geldiğini ve bir süredir beraber yaşadıklarını ifade eden şarkıcı, "Babam çok konuşuyor. Sürekli dır dır. Söylenmeyi çok seviyor, huyumu ondan almışım demek" şeklinde sitemde bulundu.
"HAYAT BANA ANLAMSIZ GELMEYE BAŞLADI"
Pandemiden dolayı depresyonda olduğunu ifade eden Aynur Aydın, "Şu olaylar kendini gösterdiği günden beri hayat bana anlamsız gelmeye başladı artık. Hiç bir şeyden zevk alamıyorum" ifadelerini kullandı.