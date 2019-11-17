Büşra Pekin - Ersay Üner ayrılığının perde arkası: Pijamalarla evi terk etti

İddiaya göre Büşra Pekin, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. 3 yıl önce Göksu Evleri’nden aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı. Ünlü oyuncu aynı sitede bulunan diğer evine yerleşirken, Üner’de kalan eşyalarını da sonradan yeni evine taşıdı.

