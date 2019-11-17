Büşra Pekin - Ersay Üner ayrılığının perde arkası: Pijamalarla evi terk etti
6 yıldır birlikte olan oyuncu Büşra Pekin ile Ersay Üner, ayrılık kararı almıştı. Pekin'in, ayrılık kararı aldıkları gün pijamalarla evi terk ettiği iddia edildi.
Çift, 6 yıllık ilişkinin bittiğini sosyal medyada yayınladıkları “Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik” açıklamasıyla duyurdu.
İddiaya göre Büşra Pekin, ayrılık kararı aldıkları gün üzerinde pijamalarıyla evi terk etti. 3 yıl önce Göksu Evleri’nden aldıkları evde Üner’le birlikte yaşayan Pekin, bir sabah yaşadıkları tartışmanın ardından köpeğini alıp evden çıktı. Ünlü oyuncu aynı sitede bulunan diğer evine yerleşirken, Üner’de kalan eşyalarını da sonradan yeni evine taşıdı.