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  3. 20 Kasım 2020 00:02

Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası

Bir aşk bombası da şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, gönlünü genç yönetmene kaptırdı.

Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası

Bir aşk bombası da şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, gönlünü genç yönetmene kaptırdı.

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası

Ayşe Hatun Önal'ın yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası

2017'de oyuncu Dilşad Şimşek'ten boşanan yönetmen ile Ayşe Hatun Önal'ın aşkı geçtiğimiz haftalarda başladı.

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Ayşe Hatun Önal’dan aşk bombası

Arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ikili, burada yakınlaşıp sevgili oldu. Çiftin, bu tatilde küçük bir tartışma yaşadığı da öğrenildi.

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