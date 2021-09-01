Ayşegül Yıldız yaza böyle veda etti
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yaza veda pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ayşegül Yıldız yaza veda pozlarıyla hayranlarından beğeni topladı.
1 / 7
Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız yazı Bodrum'da geçirdi.
2 / 7
Yazın bitmesiyle Bodrum'dan dönecek olan Yıldız tatile doyamadı. Bodrum'dan kopamayan Ayşegül Yıldız "Maşallah deyin" notuyla tatil pozlarını paylaştı.
3 / 7
Mayolu pozlarını üst üste paylaşan Yıldız hayranlarının da dikkatini çekti.
4 / 7